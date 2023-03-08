شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت على مستوى القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كلاسيكو دوري روشن 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين النصر والاتحاد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي في السطور التالية..

تعرف على موعد كلاسيكو الاتحاد والنصر والقنوات الناقله

يقع كريستيانو رونالدو ورفاقه ضيوفًا على العميد مساء الغد الخميس الموافق 9 من شهر مارس الجاري، عبر أن تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

ويتساءل العديد عن مرتقبي لقاء الاتحاد والنصر، عن القنوات الناقلة لمجريات اللقاء، وذلك يأتي فيما يلي..

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في كلاسيكو الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على موقف الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع العميد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي، حاملًا في رصيده 44 نقطة، بعد 13 فوز و5 تعادلات وخسارة واحدة.

تعرف على موقف النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع النصر في صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة، بعدما تمكنت كتيبة رودي جارسيا من تحقيق 14 فوز، و4 تعادلات وخسارة واحدة.