شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والاتحاد في كلاسيكو دوري روشن والقنوات الناقله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، إلى قمة كروية من العيار الثقيل، تجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من مجريات دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

الاتحاد والنصر في الدوري السعودي 2022/2023

النصر الذي يسعى إلى مواصلة الابتعاد بالصدارة، بتحقيق فوز لا بديل عنه عن غريمه التقليدي، ومن أجل تعويض جماهيره عن خسارة السوبر الثقيلة أمام العميد في نصف النهائي "3/1".

بينما يتطلع الاتحاد إلى مواصلة الصراع على لقب الدوري، والبقاء في دائرة المنافسة بتحقيق فوز لا بديل عنه على النصر.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع النصر ضيفًا ثقيلًا على عميد المملكة العربية السعودية مساء الغد الخميس الموافق 9 من شهر مارس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في كلاسيكو الدوري السعودي

وتُذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على موقف الاتحاد والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يقع النصر على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حاملًا في رصيده 46 نقطة، بينما يرتكز العميد في الوصافة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول.