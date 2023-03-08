إتاحة تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية في مكة

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وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة زيتوني، أن ذلك يأتي بناء على تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتضمن الموافقة على استكمال إجراءات المعاملات الخاصة بتحويل استخدامات الصكوك الزراعية والتي سبق تقديمها والموافقة عليها من قبل وزارة البيئة والزراعة والمياه وتم الانتهاء من كافة إجراءاتها النظامية.
وأكد أن القرار يشمل فقط جميع المعاملات التي تقدم بها المواطنون للأمانة سابقا، التي تخص طلبات تحويل صكوكهم الزراعية إلى سكنية وتمت موافقة وزارة الزراعة عليها وأمين العاصمة المقدسة.
وأشار إلى أن خدمة تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني فقط.
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