ضبط 15مخالفا تاجروا في الحطب  والفحم المحلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفا لنظام البيئة (10 مواطنين، ومقيمين باكستانيين، ومقيمين يمنيين، ومقيما مصريا)، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 162م3 من الحطب والفحم المحليين، في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين، غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل م3.

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