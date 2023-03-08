مصادرة مواد غذائية ومستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية بجدة

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وأوضح مدير إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن الحملة شملت زيارة الأسواق الشعبية والبسطات بحراج الصواريخ، والتي أسفرت عن رفع وإتلاف 126 طنا من الملابس المستعملة التي يتم تداولها باستغلال الساحات العامة والطرق بغرض البيع العشوائي، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية أتلفت أغذية وأدوات تجميل ونظافة منتهية الصلاحية لبسطات عشوائية والتي قدرت بنحو 14 طنا، فيما باشرت فرق النظافة في تنظيف وإزالة المخلفات بجميع المواقع.
وأكد استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية، ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.
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