شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب 53.5 طن قات وحشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت دوريات حرس الحدود في 4 مناطق، محاولات تهريب 52 طنا و371 كجم من نبات القات المخدر وطن و650 كجم من مادة الحشيش و352,325 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، خلال الفترة من 21 رجب الماضي حتى 13 شعبان الحالي، وقبضت على مهربيها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والجوف، أحبطت تهريب كمية متنوعة من المخدرات. المقبوض عليهم:





406 متهمين منهم



44 مواطنا

362 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم:



282 من الجنسية اليمنية



69 من الجنسية الإثيوبية



6 من الجنسية الصومالية



3 من الجنسية الأردنية.



2 من الجنسيتين السودانية والسورية



كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 53.5 طن قات وحشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.