ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء بولندا تعزيز آفاق التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر اليمامة أمس الأول، رئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوس مورافيسكي.

ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال برئيس الوزراء البولندي في المملكة، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي - الوزير المرافق -، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد الصالح.

فيما حضر من الجانب البولندي السفير لدى المملكة روبرت روستك، نائب وزير الدولة رئيس المكتب السياسي كشيشتوف كوبكوف، نائب وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة بيوتر مولر، نائب وزير الدولة ماتيوش بيرغر، نائبة وزير الدولة نائبة رئيس مستشارية رئيس الوزراء إيزابيلا أنتوس، نائب وزير الدولة بوزارة الخارجية بافيل يابلونسكي، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمستشارية رئيس الوزراء ماريك كوروفايشيك.

من جهة أخرى اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة أمس، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأكيد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، ودعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

حضر الاجتماع رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.