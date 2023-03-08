وزير التعليم يكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم وزير التعليم يوسف البنيان، أمس، الفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي بدورتها الخامسة، جوائزهن، في حفل أقامته الجامعة لهذه المناسبة في مركز المؤتمرات.

وفازت بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي، في مجال الأعمال الاجتماعية عن موضوع «مبادرة اجتماعية في خدمة فئة الطفولة»، الدكتورة مها المنيف، وفي مجال العلوم الصحية عن موضوع «الصحة النفسية»، فازت الدكتورة ياسمين التويجري، وفي مجال الدراسات الإنسانية عن موضوع «دراسات علمية في تقنيات اللغات والترجمة» فازت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن فرحان.

أما في مجال الأعمال الفنية عن موضوع «أعمال فنية تعزز هوية المملكة عالميا»، فازت الدكتورة خلود البقمي، وفي مجال المشاريع الاقتصادية عن موضوع «مشاريع ريادية في التصميم الداخلي»، فازت المصممة لمياء النعيم، وفي مجال العلوم الطبيعية عن موضوع «التطبيقات الصيدلانية والمركبات الجديدة»، فازت الدكتورة نجلاء الردادي.

وبهذه المناسبة، ألقى وزير التعليم كلمة قال فيها «يسرني أن ألتقي بكم اليوم، لأشارككم حفل جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي في دورتها الخامسة، التي تعد أول جائزة سنوية للمرأة السعودية، للتعريف بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية، وتكريم المبدعات في مجالات العلوم الصحية، والعلوم الطبيعية، والدراسات الإنسانية، والمشاريع الاقتصادية، والأعمال الاجتماعية، والأعمال الفنية».

من جانبها أكدت رئيسة الجامعة، رئيسة اللجنة العليا للجائزة، الدكتورة إيناس العيسى، أن الجائزة تتجدد سنويا لتواكب رؤية الوطن الطموح، وتحاكي لغة المستقبل واكتشافات العصر.

وتضمن الحفل كلمة لأمينة الجائزة، الدكتورة ابتسام العثمان.