شكرا لقرائتكم خبر إحياء المحتوى الرقمي في معرض الكتاب بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متضمنا إحياء المحتوى الرقمي وزيادة انتشاره، أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة معرض المنطقة الشرقية الدولي للكتاب 2023، في معرض إكسبو الظهران، بـ120 فعالية ثقافية، و500 دار نشر. ويمتد المعرض إلى 11 مارس.

وتضمنت الأركان الخاصة، ركن المؤلف السعودي التابع لوزارة الثقافة، وهو عبارة عن منصة دعم من الوزارة للمؤلفين الذين ليست لديهم دار نشر خاصة بكتبهم، وقسما خاصا للوكالات الأدبية.

كما يتميز قسم هيئة الأدب والنشر والترجمة، بطرح برنامج النشر الرقمي الخاص بمسار رقمنة الكتب بمسارات متعددة، وقد أتت هذه المبادرة الثقافية لإحياء المحتوى الرقمي وزيادة انتشاره، وتحسين نموذج العمل للناشر السعودي، وتعزيز التنوع في أوعية النشر.

وجاءت فكرة الكتب الرقمية لمساعدة ذوي صعوبات القراءة، وانتشار الكتاب بطريقة أسرع لفئات المجتمع.

كما يوجد في المعرض خدمات مثل: الخدمة الذاتية الرقمية للحصول على الكتاب، أركان الشاي والقهوة، إضاقة إلى مساحة خاصة للقراءة، ومساحة خاصة للأدب، وخدمات للعارضين، وخدمة الخريطة الاتجاهية تحوي: (المسرح، صالة، منطقة القراءة، المقهى، دورات المياه، منطقة الطفل، صالة) فهي تساعد الزائر للوصول إلى النقطة التي يريدها، وتوجد خارج ساحة المعرض أطعمة ومشروبات، إضافة إلى وجود أركان ضخمة محلية ودولية مثل: دار شغف بالكويت، مركز الأدب العربي، إثراء،جرير، بلاتينيوم بوك من الكويت، دار كلمات، دارة الملك عبدالعزيز، تشكيل.

خدمات في المعرض

