شكرا لقرائتكم خبر عروض تمثيلية للأطفال في جامعة كاوست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقدم هذه العروض مجموعة من الممثلين الموهوبين، إضافة إلى الأزياء الملونة والأغاني التي تحول القصص الخيالية إلى واقع ملموس، وبفضل المزيج الفريد بين الرومانسية، الفكاهة، والحكايات الخرافية؛ التي تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة.
من جهته أوضح نائب رئيس «كاوست» لخدمات المجتمع كرس سيلي؛ أن استضافة الجامعة لمثل هذه العروض تنطلق من اهتمامها بالرقي بثقافة الطفل؛ وإطلاق منظومة البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر عروض تمثيلية للأطفال في جامعة كاوست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.