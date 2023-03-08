الرياض نقطة تحليق الألكسو نحو العالمية

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وخلال مؤتمر الرياض، بدأت المنظمة في النهوض بجملة من المهام، أبرزها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في العالم أجمع، بدلا من البلدان العربية والمشاركة في التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي، وتنمية اللغات والثقافات، ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم.
ويعد المؤتمر أول مناسبة عالمية تجمع المنظمات الرئيسة الثلاث للتربية والثقافة والعلوم تحت سقف واحد منذ تأسيسها، مما يسهم في استحداث آفاق جديدة لزيادة الوعي والابتكار، وفتح الباب لتعاون القطاع الخاص، وتكثيف جهود التعاون متعدد الأطراف، وصولا إلى صناعة الأثر الحقيقي، وتعزيز التعاون العابر للحدود الجغرافية والقطاعية خلال منصة المؤتمر.
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