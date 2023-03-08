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الرياض نقطة تحليق الألكسو نحو العالمية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أسهم مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم، الذي انطلقت أعماله بالرياض أمس، في نقل أعمال منظمة الألكسو من المحيط العربي إلى مختلف أنحاء العالم، إذ اجتمعت مع منظمة الإيسيسكو المعنية بالعالم الإسلامي، ومنظمة اليونسكو التي تعمل في جميع أنحاء العالم، للمشاركة في وضع الخطط المستقبلية لشعوب العالم في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

وخلال مؤتمر الرياض، بدأت المنظمة في النهوض بجملة من المهام، أبرزها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في العالم أجمع، بدلا من البلدان العربية والمشاركة في التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي، وتنمية اللغات والثقافات، ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم.

ويعد المؤتمر أول مناسبة عالمية تجمع المنظمات الرئيسة الثلاث للتربية والثقافة والعلوم تحت سقف واحد منذ تأسيسها، مما يسهم في استحداث آفاق جديدة لزيادة الوعي والابتكار، وفتح الباب لتعاون القطاع الخاص، وتكثيف جهود التعاون متعدد الأطراف، وصولا إلى صناعة الأثر الحقيقي، وتعزيز التعاون العابر للحدود الجغرافية والقطاعية خلال منصة المؤتمر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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