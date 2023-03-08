شكرا لقرائتكم خبر الرياض نقطة تحليق الألكسو نحو العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم، الذي انطلقت أعماله بالرياض أمس، في نقل أعمال منظمة الألكسو من المحيط العربي إلى مختلف أنحاء العالم، إذ اجتمعت مع منظمة الإيسيسكو المعنية بالعالم الإسلامي، ومنظمة اليونسكو التي تعمل في جميع أنحاء العالم، للمشاركة في وضع الخطط المستقبلية لشعوب العالم في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

وخلال مؤتمر الرياض، بدأت المنظمة في النهوض بجملة من المهام، أبرزها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في العالم أجمع، بدلا من البلدان العربية والمشاركة في التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي، وتنمية اللغات والثقافات، ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم.

ويعد المؤتمر أول مناسبة عالمية تجمع المنظمات الرئيسة الثلاث للتربية والثقافة والعلوم تحت سقف واحد منذ تأسيسها، مما يسهم في استحداث آفاق جديدة لزيادة الوعي والابتكار، وفتح الباب لتعاون القطاع الخاص، وتكثيف جهود التعاون متعدد الأطراف، وصولا إلى صناعة الأثر الحقيقي، وتعزيز التعاون العابر للحدود الجغرافية والقطاعية خلال منصة المؤتمر.