«ترحال» عرض مسرحي يجسد اكتشاف تراث وطبيعة المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفاء بالثقافة السعودية وتجذرها في الجزيرة العربية، دشنت وزارة الثقافة العرض المسرحي الكبير «ترحال»، في حي الثليما بمحافظة الدرعية، الذي يستمر حتى 19 مارس، خلال عروض أدائية تعد الأكبر في تاريخ المملكة.

وقدمت قصة «تِرحال» عــرضا أدائــيا ساحرا، يُبــرز الدور المفصلي الذي يمثله تـراث المملكـة في تشـكيل مسـتقبلها وتحويـلها إلى حقيقـة مرئية.

ويروي العرض قصة الشاب «سعد» مع جده، والتحديات التي تواجههما خلال رحلتهما في الطبيعة، وصولا إلى مفتاح المستقبل وهو «تراثنا».

وشهد العرض الأول من «تِرحَال» تفاعلا كبيرا من الجمهور مع أداء الفرقة المكونة من مؤدّين سعوديين متميزين، عبر 17 مشهدا أدائيا ممزوجا بأنغام الموسيقى الشرقية والعالمية، في قالب يعبّر عن اكتشاف تراث وطبيعة المملكة.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصيات عدة، أولها شخصية «سعد» الشاب الحالم والمتفوق والطموح، الذي يسعى لتحقيق أحلامه، وشخصية «الجد» الذي ينقل خبراته إلى حفيده سعد خلال كتاب «إرثنا»، وشخصية «الحلم» وهي فارسة تمثل فرصة الحياة.