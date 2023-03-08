اعتماد أكاديمي لبرنامج القانون بكلية الخليج

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ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة مدير عام الاعتماد البرامجي بمركز «اعتماد» الدكتور بندر الخيال، ومن جانب الكلية عميدها الدكتور محمد الدوسري.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.
وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز «اعتماد» التابع لها يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادا على معايير الاعتماد المعدة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقا لمعايير المركز.
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