صيف ممطر وعاصف

أكد أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي لـ«دوت الخليج» أن التقارير والنشرات العلمية للمناخ الصادرة عن المعاهد العلمية في أستراليا والهند، تشير إلى أن صيف هذا العام 2023، سيكون فصلا غير عادي من حيث هطول الأمطار والعواصف الشديدة على الدول المطلة عل حوض المحيط الهندي وبحر العرب.

ثنائي القطبية

أضاف عشقي أن تلك التقارير والنشرات رصدت تغيرات واضحة في سلوك النمط المناخي فوق حوض المحيط الهندي وبحر العرب، ويؤكد ذلك ما يعرف بمؤشر المحيط الهندي ثنائي القطبية Indian Ocean Dipole، لهذا المؤشر القدرة على التنبؤ بسلوك الرياح الموسمية فوق حوض المحيط الهندي.

رياح موسمية

قال عشقي إن هناك ظاهرتين فوق حوض المحيط الهادي Pacific Ocean، يطلق عليهما: ظاهرة النينو El Nino، وظاهرة الأنينا LA Nina، وهما اللتان تحددان كمية سقوط الأمطار في كل من غرب حوض المحيط الهادي وشرقه، وفي المحيط الهندي ظاهرة شبيهة بكل من ظاهرة النينيو والأنينا، هي ظاهرة المحيط الهندي ثنائية القطبية Indian Ocean Dipole، ولهذه الظاهرة مؤشران Index، أحدهما موجب، والآخر سالب، عندما يكون المؤشر موجباPositive Indian Dipole، فهذا يعني تراكم المياه الدافئة نسبيا في منطقة غرب حوض المحيط الهندي، والسبب في ذلك يعود إلى قوة الرياح الموسمية التي تهب من الشرق، ويشمل هطول الأمطار الغزيرة اليمن والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، وقد يمتد هطول الأمطار حتى منطقة مكة المكرمة والمدينة.

رياح نشطة

على صعيد متصل، استمر أمس هطول الأمطار الرعدية المتوسطة والغزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار حدت من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والرياض امتدت إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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