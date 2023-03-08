8 شروط لشركات الإعاشة بالمسجد النبوي

حددت وكالة شؤون المسجد النبوي 8 شروط لشركات الإعاشة للسماح للأفراد بالتعاقد معهم من خلال تطبيق المعايير والمتطلبات التي وضعتها الرئاسة وطلبت من الشركات الراغبة بتقديم خدمات وجبات الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي التقدم للوكالة عبر بريد إلكتروني حددته الوكالة لمراسلتها حيث ينتهي التقديم في 17 شعبان.

وتضمنت الاشتراطات أن يكون مقر الشركة في المدينة المنورة والتراخيص سارية المفعول إضافة الى الخبرة في ذلك المجال اضافة لتوفر عدد من الشاحنات المخصصة بنقل الوجبات المبردة ولديها نظام تحليل مراقبة.

وكانت وكالة شؤون المسجد النبوي أكدت الثلاثاء من خلال بيان أعلنته بأنه يمكن لمقدم خدمة الإفطار في المسجد النبوي تقديم الوجبات بنفسه أو عن طريق شركات الإعاشة التي سيتم التصريح لها من قبل وكالة شؤون المسجد النبوي وفقًا للاشتراطات المحددة في التصريح والمطابقة للمواصفات العامة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ودعت الوكالة على أهمية تحديث البيانات الخاصة بمقدمي خدمات الإفطار من خلال موقعها الإلكتروني بعد استقبالهم لرسائل طلب تحديث البيانات عبر الرسائل النصية، مع الالتزام بالأوقات والمواقع والكميات المحددة لهم بالتصريح.

اشتراطات استقبال الطلبات

1- أن تكون التراخيص والسجلات التجارية. سارية المفعول (متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة).

2- أن تكون مساحة المنشأة بالمرافق التابعة لاتقل عن (600م)

3- أن يكون لديها نظام تحليل مراقبة النقاط الحرجة (HACCp)

4- امتلاك سيارات مجهزة ومرخصة بنقل الوجبات المبردة بحد أدنى ثلاث سيارات مزودة كل سيارة بعدد أربع عربات من الاستانلس ستيل.

5- الخبرة في المجال دون ملاحظات مرتبطة تأثر على جودة المنتج والخدمة.

6- مراكز تبريد مختصة لا يقل مساحتها عن (45م) للتخزين قبل وبعد التعبئة.

7- توفير مواقع مخصصة ومجهزة للتعبئة والتغليف لاتقل مساحتها عن (65م).

8- أن يكون مقر تجهيز الوجبات في المدينة المنورة.