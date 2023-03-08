إحباط محاولات تهريب 52 طنًا من القات

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والجوف، أحبطت محاولات تهريب (52) طنًا و(371) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر وطن و(650) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(352.325) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، خلال الفترة من 21 / 7 / 1444هـ حتى 13 / 8 / 1444هـ، وقبضت على مهربيها، وعددهم (406) متهمين، منهم (44) مواطنًا، و(362) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (282) من الجنسية اليمنية، و(69) من الجنسية الإثيوبية و(6) من الجنسية الصومالية و(3) من الجنسية الأردنية و(2) من الجنسيتين السودانية والسورية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.



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