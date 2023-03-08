مستشفى وقفي بالمدينة

ويعتبر مستشفى السلام الوقفي أول مستشفى وقفي يعنى بتقديم الرعاية الصحية الضرورية لزوار المسجد النبوي، حيث يصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 80 مليون ريال لخدمة واقع مليون زائر سنويا و 300 ألف حالة طارئة و20 ألف حالة عناية مركزة سنويا، وألف جلسة غسيل كلى شهريا.
ويقع المستشفى بالساحة الغربية للمسجد النبوي الشريف على امتداد طريق السلام بسعة 61 سريرا على مساحة 750م2.
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