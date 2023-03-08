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مستشفى وقفي بالمدينة

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أعلنت منصة إحسان عن تغطية تكاليف أول مستشفى وقفي في المملكة بالمدينة المنورة، مستشفى السلام الوقفي، وذلك بعد نصف ساعة من افتتاح التبرعات بحفل تكريم المحسنين، وإشارة منصة إحسان بأنه بالشراكة مع إمارة منطقة المدينة ووزارة الصحة والتجمع الصحي بالمدينة، ووقف الشفاء، وبتبرعات الحفل، تمت تغطية تكاليف مستشفى السلام الوقفي بالمدينة المنورة.

ويعتبر مستشفى السلام الوقفي أول مستشفى وقفي يعنى بتقديم الرعاية الصحية الضرورية لزوار المسجد النبوي، حيث يصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 80 مليون ريال لخدمة واقع مليون زائر سنويا و 300 ألف حالة طارئة و20 ألف حالة عناية مركزة سنويا، وألف جلسة غسيل كلى شهريا.

ويقع المستشفى بالساحة الغربية للمسجد النبوي الشريف على امتداد طريق السلام بسعة 61 سريرا على مساحة 750م2.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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