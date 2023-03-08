قريبا.. توظيف أكثر من 80 قائدة أجرة في 4 مطارات سعودية

وتتضمَّن المبادرة التعاون مع مركز متخصص بالقيادة لإعداد وتطوير برنامج تدريبي شامل للمهارات الأساسية في قيادة مركبات الأجرة، بالإضافة إلى المهارات الناعمة مثل (الإتكيت، خدمة العملاء، الإسعافات الأولية، اللغة الإنجليزية)، وتقديم الدعم من خلال برنامج توطين 2؛ لتمكين الكوادر الوطنية؛ ولدعم تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتحسين تجربة المستفيدين من زوار ومسافرين، إضافة إلى التأهيل والتدريب.
وأكدت هئية النقل أن المبادرة ستسهم في تحسين وتطوير تجربة خدمات النقل واستقبال المسافرين؛ لضمان استمرارية الأعمال، وذلك تماشياً مع حرص الهيئة على دعم خلق الوظائف وزيادة المحتوى المحلي وتفعيل دور المرأة في برامج التوطين في قطاع النقل والشركات العاملة بها؛ مما يغذي وينمي الناتج المحلي. يذكر أن الهيئة العامة للنقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستهدفان توطين وظائف قطاع النقل والخدمات اللوجستي في المملكة، وهذه المبادرة هي إحدى مبادرات التوطين والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة في مجالات عدة؛ مما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030.
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