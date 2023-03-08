وزير التعليم يسلم الجوائز للفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي

سلّم وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم، الفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي بدورتها الخامسة، جوائزهن، في حفل أقامته الجامعة لهذه المناسبة في مركز المؤتمرات.

وفازت بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي، في مجال الأعمال الاجتماعية عن موضوع "مبادرة اجتماعية في خدمة فئة الطفولة"، الدكتورة مها بنت عبدالله المنيف، وفي مجال العلوم الصحية عن موضوع "الصحة النفسية"، فازت الدكتورة ياسمين بنت أحمد التويجري، وفي مجال الدراسات الإنسانية عن موضوع "دراسات علميَّة في تقنيات اللغات والترجمة" فازت سمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان.

أمَّا في مجال الأعمال الفنيَّة عن موضوع "أعمال فنيَّة تُعزِّز هوية المملكة عالميًا"، فازت الدكتورة خلود بنت محمد البقمي، وفي مجال المشاريع الاقتصادية عن موضوع "مشاريع ريادية في التصميم الداخلي"، فازت المصممة لمياء بنت عبدالله النعيم، وفي مجال العلوم الطبيعية عن موضوع "التطبيقات الصيدلانية والمركبات الجديدة"، فازت الدكتورة نجلاء بنت سعد الردادي.

وبهذه المناسبة، ألقى وزير التعليم كلمة قال فيها: "يسرّني أنْ ألتقي بكم اليوم، لأشارككم حفل جائزة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميُّز النسائي في دورتها الخامسة، التي تُعدُّ أول جائزة سنوية للمرأة السعودية،للتعريف بالإنجازات المتميِّزة للمرأة السعودية، وتكريم المبدعات في مجالات العلوم الصحية، والعلوم الطبيعية، والدراسات الإنسانية، والمشاريع الاقتصادية، والأعمال الاجتماعية، والأعمال الفنية".

من جانبها أكَّدت رئيسة الجامعة، ورئيسة اللجنة العليا للجائزة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، في كلمتها أنّ جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي تتجدد سنويًا لتواكب رؤية دوت الخليج الطموح، وتحاكي لغة المستقبل واكتشافات العصر، مباركة للفائزات بالجائزة لهذا العام.

وتضمَّن الحفل كلمة لأمينة الجائزة، الدكتورة ابتسام العثمان، تلاه تكريم الفائزات بالجائزة وإلقاء كلمتهنَّ، ثم تكريم الشركاء. بعدها تجوَّل معالي وزير التعليم في معرض "عبق" الذي نظَّمته كلية التصاميم والفنون، وعرض فيه أكثر من 20 عملًا لطالبات قسم تصميم الأزياء والنسيج في الجامعة على هامش حفل الجائزة. يُذكر أنَّ جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي احتفالية سنوية، تُقام تحت مظلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبقرار من مجلس الوزراء، تُسلط الضوء على إنجازات المرأة السعودية، والتعريف بالمتميِّزات والمبدعات.