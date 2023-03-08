الحج والعمرة تعلن عن وظائف موسمية للسعوديين

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أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم عن وجود وظائف موسميّة للسعوديين، في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة، قائلة إنه يمكن التقديم على هذه الوظائف من خلال التقديم عبر هذا

وتشمل الوظائف مراقب خدمات ومأمور اتصالات وخدمات عملاء وسائق، وذلك وفقا لعدد من الشروط.