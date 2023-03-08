شكرا لقرائتكم عمى الألوان الوراثي لا يكتشف في بداية العمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف طبيب العيون د. محمد الجاسر، أعراض مرض عمى الألوان والمرحلة العمرية التي يتم اكتشافه فيها، حيث لا يفرق المريض بين درجات الألوان المختلفة.

عمى الألوان الوراثي

وقال الجاسر، خلال لقائه ببرنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن عمى الألوان الوراثي لا يكتشف في الغالب ببداية العمر، وحينما يتقدم إلى وظيفة تتطلب فحصًا معينًا أو يزور طبيب العيون يتم اكتشاف المشكلة.

لا يوجد له علاج

وأردف طبيب العيون أن العمى الوراثي لا يوجد له علاج، بينما يمكن أن توصف للشخص نظارات وعدسات لاصقة تساعده على التفرقة بين الألوان المختلفة فيعيش كأي شخص طبيعي.

وتابع: أن عمى الألوان يشمل أيضًا، عمى ألوان مكتسب مع عدم جودة وصول الضوء إلى الشبكية.