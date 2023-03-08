شكرا لقرائتكم السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، عن دخول الأمطار الصيفية خلال الأيام الحالية.

تتشكل محليًّا

وقال الدكتور خالد الزعاق، عبر فقرته المذاعة على قناة العربية: إن تلك الأمطار تتشكل محليًّا ويكون هطولها في بقعة دون أخرى، وتسمى لدى العامة بأمطار المراويح، بينما تسمى في الخليج أمطار السرايات، وتكون مسبوقة بعصف ريح.

واسترسل خبير الأرصاد الجوية، أن معظم البلدان العربية تقع في المنطقة الواقعة بين مداري السرطان، والجدي، وتتعامد الشمس على هذه البقعة طوال فترة الصيف؛ لذلك تكون الحرارة أصلًا في أجوائها صيفًا، أما البرودة فهي مستوردة من خارجها شتاء عبر الرياح الشمالية.

واختتم، أن الخريف موسم التقلبات الجوية الحادة لأن رياحه تجلب الغبار والأتربة وأمطاره مشوبة بحبات برد وقصف رعده ووميض برقه مهلك للحرث والنسل، متابعًا: إننا نهجر الأجواء الجميلة بانتهاء موسم الربيع.

توقعات المركز الوطني للأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة، قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حرك الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45 كم/ ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.