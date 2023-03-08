شكرا لقرائتكم أسباب فشل مشاريع المطابخ السحابية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المختص بتصاميم المطابخ التجارية السحابية صالح الزميع، أسباب فشل مشاريع المطابخ السحابية.

وقال الزميع خلال لقائه ببرنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن أغلب تلك المشاريع تفشل؛ بسبب توقعات مسبقة لأصحاب تلك المشاريع بأنها غير مكلفة، بينما لا يتمكنون من البيع.

تطبيقات التوصيل

وتابع: بالإضافة إلى أن تطبيقات التوصيل تتضمن تكلفة عالية جدًّا، لذلك يتحول صاحب المشروع إلى مصدر جذب أرباح لتطبيقات التوصيل وليس لمطعمه، مشيرًا إلى أن الناجحين في ذلك المجال عددهم محدود جدًّا.

وأضاف المختص بتصاميم المطابخ التجارية السحابية، أن الشباب المتحمسين للمشروعات عليهم دراستها بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن مشروعات المطاعم العادية أسهل وأفضل من المطاعم السحابية حاليًّا، وخصوصًا بالنسبة للمبتدئين أصحاب الميزانيات المحدودة.