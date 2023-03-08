شكرا لقرائتكم جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، من خلال مبادراتها وبرامجها التنموية، خدماتها إلى أكثر من 51 ألف امرأة خلال الثلاثة أعوام الماضية؛ وذلك بهدف تمكين المرأة في قدرتها على رعاية أسرتها اجتماعيًّا واقتصاديًّا والوصول إلى امرأة ممكنة وواعية لمسؤولياتها ودورها المؤثر، وقد بلغت نسبة السيدات من إجمالي المستفيدين من خدمات الجمعية خلال العام 2022م 24%، ويبلغ متوسط عدد السيدات التي تقوم الجمعية بمساعدتهن في كل عام 14 ألف سيدة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس فيصل السمنودي، إلى أن الجمعية تقدم العديد من المبادرات والبرامج والخدمات التي تمكن المرأة اقتصاديًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا لتعزيز دورها تجاه أسرتها وتجاه نفسها ومن تعول، وخلال العام 2023 تستهدف الجمعية إلى تمكين أكثر من 35 ألف امرأة عبر 5 مبادرات رئيسية من خلال أنواع تدخل متكاملة.

بناء قدرات المرأة

ويتم بناء قدرات المرأة عبر منصة أكاديمية العائلة الإلكترونية لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرة عبر تقديم مجموعة من البرامج التدريبية الافتراضية في المجالات الأسرية والزوجية والتربوية وتقديم اختبارات القياسات القبلية والبعدية لتحديد مستوى المهارة، وتستهدف منصة أكاديمية العائلة إلى تدريب 23 ألف سيدة خلال العام الحالي.

توفير الفرص للمرأة

يقدم مركز شمل لتنفيذ احكام الرؤية والزيارة فرصه للمرأة عبر توفير مكان آمن لها ولأطفالها لتنفيذ احكام الرؤية والحضانة، كما يقدم لها العديد من خدمات الدعم النفسي والإرشادي بالتكامل مع خدمات الجمعية، ومن خلال مركز الحماية الأسرية تقدم الجمعية فرصة الحماية من العنف وتوفير بيئة آمنة لهم وتقديم حلول لحل الأزمات التي قد تواجهها المرأة التي تعرضت لعنف أسري من خلال البرامج التأهيلية ومتابعة الحالات بعد انتهاء تقديم الخدمات.

ومن أبرز المبادرات التي تقدم فرص للسيدات الأرامل والمطلقات المعيلات لأسرهن في الجمعية، أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، لنقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج، ويتم عبر عدة مسارات من التدريب المهني والحرفي والريادي وتقديم الإرشاد المهني والتدريب المنتهي بالتوظيف وتقديم القروض الحسنة لتتمكن السيدات من إطلاق مشاريعهن الناشئة والوصول إلى الاستقرار المالية تستهدف الأكاديمية إلى تمكين 1500 امرأة معيلة.

تعزيز وعي المرأة

من خلال مركز المودة للإرشاد الأسري يتم تعزيز وعي المرأة عبر تقديم الاستشارات الأسرية والتربوية عبر مجموعة متنوعة من قنوات الخدمة الهاتف الاستشاري والإرشاد عن طريق المقابلة وخدمة الاستشارات الإلكترونية، كما يقوم مركز المودة بتقديم مجموعات الدعم والمقاييس الأسرية، وتستهدف الجمعية خلال العام الحالي أن تقدم خدماتها إلى أكثر من 9 آلاف امرأة.

كما نوه السمنودي أن الجمعية تدعم المرأة من خلال الإعلام التوعوي حيث تقدم العديد من البرامج والحملات التوعوية في الأيام العالمية المرتبطة بالمرأة لرفع وعي الأسر والمجتمع بخصوص القضايا المعنية بها، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة تطلق الجمعية حملة تمكين ونجاح لدعم المرأة السعودية من خلال إبراز جهود ودور الدولة لتمكنيها ودور الجمعية لخدمتها ورعايتها.