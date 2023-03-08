شكرا لقرائتكم 3 أهداف لـ الملتقى الوطني للأمن السيبراني 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أهداف الملتقى الوطني للأمن السيبراني 2023، المقرر انطلاقه يوم 19 مارس الجاري.

وقالت الهيئة: إن الملتقى هو عبارة عن منصة تفاعلية تجمع المعنيين والمختصين بمجال الأمن السيبراني من القطاعات الحكومية والخاصة، والأوساط الأكاديمية في المملكة، تحت شعار، الأمن السيبراني: دفاع وتمكين وتنمية.

أهداف الملتقى

أوضحت الهيئة أن أهداف الملتقى هي:

تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.

تمكين الجهات الوطنية من تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات.

استعراض التجارب الناجحة في قطاع الأمن السيبراني.

وعن الفئات المستهدفة، لفتت الهيئة إلى أن الملتقى يستهدف كلًّا من: