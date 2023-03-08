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شكرا لقرائتكم 3 أهداف لـ الملتقى الوطني للأمن السيبراني 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أهداف الملتقى الوطني للأمن السيبراني 2023، المقرر انطلاقه يوم 19 مارس الجاري.
وقالت الهيئة: إن الملتقى هو عبارة عن منصة تفاعلية تجمع المعنيين والمختصين بمجال الأمن السيبراني من القطاعات الحكومية والخاصة، والأوساط الأكاديمية في المملكة، تحت شعار، الأمن السيبراني: دفاع وتمكين وتنمية.
أهداف الملتقى
أوضحت الهيئة أن أهداف الملتقى هي:
- تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
- تمكين الجهات الوطنية من تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات.
- استعراض التجارب الناجحة في قطاع الأمن السيبراني.
وعن الفئات المستهدفة، لفتت الهيئة إلى أن الملتقى يستهدف كلًّا من:
- مديري ومختصي الأمن السيبراني.
- المسؤولين والمهتمين في الجهات الوطنية.