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3 أهداف لـ الملتقى الوطني للأمن السيبراني 2023

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أهداف الملتقى الوطني للأمن السيبراني 2023، المقرر انطلاقه يوم 19 مارس الجاري.

وقالت الهيئة: إن الملتقى هو عبارة عن منصة تفاعلية تجمع المعنيين والمختصين بمجال الأمن السيبراني من القطاعات الحكومية والخاصة، والأوساط الأكاديمية في المملكة، تحت شعار، الأمن السيبراني: دفاع وتمكين وتنمية.

أهداف الملتقى

أوضحت الهيئة أن أهداف الملتقى هي:

  • تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
  • تمكين الجهات الوطنية من تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات.
  • استعراض التجارب الناجحة في قطاع الأمن السيبراني.

وعن الفئات المستهدفة، لفتت الهيئة إلى أن الملتقى يستهدف كلًّا من:

  • مديري ومختصي الأمن السيبراني.
  • المسؤولين والمهتمين في الجهات الوطنية.

 

 

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MO Nasa

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