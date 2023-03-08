شكرا لقرائتكم فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة للنمو الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد الكاتب الاقتصادي فهد البقمي بمذكرة الشراكة الإستراتيجية التي وقعتها وزارة الثقافة مع وزارة الاستثمار؛ بهدف تنمية وتطوير قطاع الاستثمار الثقافي في المملكة، وإيجاد فرص استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، بما يضمن تعزيز تنويع اقتصاد المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقال: يعد الاستثمار في صناعة الثقافة والإبداع والمعرفة، فرصة مهمة للاستفادة مما تملكه الدولة من ثروة على المستويات الثقافية والفنية والتراثية، للمساهمة في استدامة النمو الاقتصادي وتنويع الاستثمارات، من خلال تهيئة البنية التحتية لاستقطاب المستثمرين من داخل وخارج المملكة.

وأضاف: الشراكة بين وزارتي الثقافة والاستثمار، ستوفر بيئة تنظيمية جاذبة للمقرات الإقليمية للشركات العالمية المتخصصة في القطاعات الثقافية، ليتحول إرث المملكة الثقافي إلى صناعة استثمارية منافسة عالميًّا.

نمو اقتصادي

وأكد البقمي أن المستفيد الأكبر من هذه الشراكة وما يترتب عليها من نمو اقتصادي، هم الموهوبون والمبدعون السعوديون، نظير الانتعاش المتزايد في قطاعات الثقافة والتي تشمل إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات، كمعارض الكتاب، ومهرجانات الأفلام والمسرح والموسيقى، والعروض التراثية، إضافة لتشجيع قيام الجمعيات والشركات الخاصة المعنية بقطاعات الثقافة.

ومن الجدير ذكره بأن المذكرة التي وقعتها وزارة الثقافة ووزارة الاستثمار، تضمنت التعاون في مجال التخطيط المشترك والمشاريع الإستراتيجية من خلال إشراك وزارة الاستثمار فيما تقوم به وزارة الثقافة من تطوير للإستراتيجيات في القطاعات المستهدفة؛ لتسهيل تفعيل الجانب الاستثماري، والعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمارات في جميع القطاعات التي تشرف عليها وزارة الثقافة.