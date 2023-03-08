شكرا لقرائتكم انطلاق فعاليات أكبر مهرجان للعود في بوليفارد رياض سيتي غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يلتقي العازفون والمؤلفون الموسيقيون غدًا الخميس الـ9 من مارس في افتتاح فعاليات مهرجان العود، أكبر تجمع عربي لعازفي العود الذي يقام من قبل الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وبقيادة لجنة تحكيم تضم أشهر العازفين، وهم: عبدالله باحشوان، وخالد محمد علي، وحمد بروسلي، وممدوح الجبالي، وشربل روحنا.

ويتضمن المهرجان الذي يقام ضمن فعاليات تقويم الرياض في منطقة موسيقى في بوليفارد رياض سيتي، معرضًا يجمع الأعواد النادرة من أنحاء العالم ومعرضًا آخر لأشهر مصنعي العود في العالم، وجلسات حوارية عن أصول عزف العود، إلى جانب الفقرات التي يقدم فيها الموهوبون وصلات عزف موسيقية تتميز باختلاف مهارات ضاغطي الوتر.

جوائز مهرجان العود

ويتنافس المشاركون على جوائز تصل إلى مئات الألوف، حيث تبلغ جوائز فئة المحترفين في مهرجان العود 150 ألف ريال للمركز الأول، و100 ألف ريال للمركز الثاني، و50 ألف ريال للمركز الثالث، في حين تصل جائزة المركز الأول لكل من الهواة والعازفات إلى 75 ألف ريال، وجائزة المركز الثاني 50 ألف ريال، وجائزة المركز الثالث 25 ألف ريال.

ويستمر مهرجان العود حتى 11 مارس على مدى ثلاثة أيام يطمح فيها كل عازف إلى نيل المراكز الأولى من خلال تقديم عمق تجاربهم ومهاراتهم في فنون العزف، ويعد المهرجان من المنافسات الموسيقية ضمن فعاليات تقويم الرياض.