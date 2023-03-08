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وظائف موسمية للسعوديين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفير عدد من الوظائف الموسمية لعام 1444هـ، في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة.

ولفتت الوزارة، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى الوظائف المطلوبة تندرج تحت 4 مسميات هي: مراقب خدمات، مأمور اتصالات، خدمة عملاء، سائق.

شروط الحصول على الوظائف

وأوضحت الوزارة أن متطلبات الوظائف هي:

  • أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.
  • العمر من 22- 50 سنة.
  • المؤهل الثانوية العامة فأعلى.
  • الأولوية لمن يمتلك الخبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة.
  • أن يتمتع بـ قدرة بدنية وصحية.
  • اجتياز المقابلة الشخصية

ولفتت الوزارة إلى أن بعض الوظائف تشترط إتقان إحدى لغات الحجاج مثل: الأوزبكي، الفارسي، الصيني، الأردو، الملايو، التركي، وغيرها من اللغات.

وللتقديم اضغط هنا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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