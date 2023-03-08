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شكرا لقرائتكم وظائف موسمية للسعوديين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفير عدد من الوظائف الموسمية لعام 1444هـ، في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة.
ولفتت الوزارة، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى الوظائف المطلوبة تندرج تحت 4 مسميات هي: مراقب خدمات، مأمور اتصالات، خدمة عملاء، سائق.
شروط الحصول على الوظائف
وأوضحت الوزارة أن متطلبات الوظائف هي:
- أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.
- العمر من 22- 50 سنة.
- المؤهل الثانوية العامة فأعلى.
- الأولوية لمن يمتلك الخبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة.
- أن يتمتع بـ قدرة بدنية وصحية.
- اجتياز المقابلة الشخصية
ولفتت الوزارة إلى أن بعض الوظائف تشترط إتقان إحدى لغات الحجاج مثل: الأوزبكي، الفارسي، الصيني، الأردو، الملايو، التركي، وغيرها من اللغات.
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