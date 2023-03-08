وظائف موسمية للسعوديين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفير عدد من الوظائف الموسمية لعام 1444هـ، في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة.

ولفتت الوزارة، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى الوظائف المطلوبة تندرج تحت 4 مسميات هي: مراقب خدمات، مأمور اتصالات، خدمة عملاء، سائق.

شروط الحصول على الوظائف

وأوضحت الوزارة أن متطلبات الوظائف هي:

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

العمر من 22- 50 سنة.

المؤهل الثانوية العامة فأعلى.

الأولوية لمن يمتلك الخبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة.

أن يتمتع بـ قدرة بدنية وصحية.

اجتياز المقابلة الشخصية

ولفتت الوزارة إلى أن بعض الوظائف تشترط إتقان إحدى لغات الحجاج مثل: الأوزبكي، الفارسي، الصيني، الأردو، الملايو، التركي، وغيرها من اللغات.

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