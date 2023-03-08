شكرا لقرائتكم وزير الداخلية يصل الجوف ويلتقي قادة القطاعات الأمنية وعددًا من المواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى منطقة الجوف، حيث كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Video-2023-03-08-at-7.20.22-PM.mp4

وقد التقى سمو وزير الداخلية في إمارة منطقة الجوف قادة القطاعات الأمنية في المنطقة.

أمن وسلامة المواطنين

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لقادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة، منوهًا بالجهود التي يبذلونها، بمتابعة سمو أمير منطقة الجوف، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزائري المنطقة.

إثر ذلك شرف سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود حفل الاستقبال المعد بمناسبة زيارته للمنطقة، والتقى عدداً من المواطنين بحضور سمو أمير منطقة الجوف.

بعدها التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة الجوف لعامي 1443 – 1444هـ، والتقطت الصور التذكارية.

حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.