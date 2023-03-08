شكرا لقرائتكم مجندات سعوديات في اليوم العالمي للمرأة: خدمة الوطن فخر لنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت مجندات سعوديات عن سعادتهن وفخرهن بخدمة الوطن، بعد تخرجهن، وذلك تزامنًا مع يوم المرأة العالمي.

من جانبها، قالت ريمال السيف من قسم التعليم في القوات المسلحة خلال لقاء مع قناة الإخبارية: إن الطالبات يدخلن مدنيات ويتخرجن عسكريات، بحيث يعرفن الانضباط والسلام العسكري وغيرهما.

فخر واعتزاز

في سياق متصل قالت المجندة سلمى الشمري: لولا الله سبحانه وتعالى، ثم لولا الوطن نحن ولا شيء، فخدمة الوطن هذا فخر لي، وأني أكون أخصائية أجهزة طبية وعسكرية هذا شيء مثل الحلم.

بدورها، أضافت المجندة ندى الفريج: المرأة شاركت قبل في مجالات كثيرة، والحين تشارك في المجال العسكري، وأثبت قدرتها ومهاراتها، فيما أشارت المجندة رنيم العتيبي إلى أن والدها كان ملتحقًا بالأمن العام بالسلك العسكري وتوفي قبل 8 سنوات، وأنها متأكدة لو كان موجودًا كان سيفتخر بها.

تدريب عملي

في غضون ذلك، أوضحت مراسلة القناة، أنه تم تدريب المجندات بشكل عملي على تفكيك وتركيب الأسلحة، وإتقان حركة المشاة وممارسة الرياضة بشكل يومي، بالإضافة إلى تعليمهن أكثر من 12منهجًا نظريًّا، وخضوعهن لاختبارات أسبوعية، لتخريج 170 مجندة من دورات مختلفة استمرت 3 أشهر متتالية.