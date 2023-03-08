شكرا لقرائتكم فتاة قصيرة القامة تضرب المثل في الشجاعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت دانة الهادي، إحدى الفتيات المصابات بقصر القامة أنها أيقنت أن لديها قصر قامة حين كان عمرها 6 سنوات، لكنها مع ذلك لم تخش مواجهة المجتمع وواصلت حياتها بشكل طبيعي مشيرة إلى أنها استمدت قوتها من والدتها.

صدمة وخوف

وروت دانة قصتها خلال برنامج “كلام” المذاع على قناة “السعودية”، قائلة إنها أصيبت بقصر قامة عن المعدل الطبيعي للطول، موضحة أنها كانت لا تراه إعاقة بعيدًا عن ممارستها حياتها بشكل طبيعي.

وأضافت أن والدتها اكتشفت حالتها وهي في الشهر الثامن من الحمل، حيث بينت الفحوصات أن الطفل الذي سيولد عنده تقزم، ما أصاب الأم بصدمة شديدة واكتئاب مع خوف من المجتمع، خاصة أنه لا دخل للوراثة في الأمر.

ولفتت إلى أنها علمت أن لديها قصر قامة في عام 6 سنوات، بعدما وجدت نفسها مختلفة عن شقيقتها وزميلاتها، وكانت تتصرف والدتها معها بإعطائها القوة والصبر.

مشكلة شائعة بالعالم

وكان أستاذ واستشاري الأطفال وغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، أكد في وقت سابق، أن قصر القامة مشكلة شائعة عالميًّا، ويقدر حدوثها بنسبة خمسة أطفال لكل 100 طفل.

وأوضح الأغا أن هناك أسباب لقصر القامة منها عوامل مرضية، وتتمثل في نقص الإفراز في هرمون النمو، ونقص هرمون الغدة الدرقية، المسؤولة عن إفراز هرموني الغدة الدرقية، وهما هرمونا الثيروكسين والثيرونين، فضلًا عن زيادة إفراز الغدة الكظرية فوق الكلوية، وهناك العامل النفسي فللتأثيرات النفسية انعكاسات سلبية مؤثرة على طول الطفل، وقلة الوزن عند الولادة، وأمراض العظم الخلقية، وسوء التغذية إضافة إلى اعتلال في الكروموسومات (الأمشاج) أو بسبب وجود متلازمات مرضية، أو أن يكون قصر القامة عائليًّا أو وراثيًّا، وهنا يكون أحد الوالدين أو كلاهما قصيرًا بالأصل.