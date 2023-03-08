السعودية اليوم / مكتب التربية العربي ينظِّمُ " الأولمبيادَ العلمي الخليجي 2023 " في الرياضيات والكيمياء



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

ينظِّم مكتب التربية العربي لدول الخليج "الأولمبياد العلمي الخليجي 2023 " في مملكة البحرين خلال المدة من 10- 14 مارس الجاري، وذلك في مجالي الرياضيات والكيمياء.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز قدرات الطلبة بالدول الأعضاء في المكتب، من خلال التنافس الشريف في هذين المجالين، وتحفيز الطلاب لمواكبة أحدث التطورات، والوقوف على الجديد من الإنجازاتِ العلميةِ، والإسهام في إعداد الطلاب لتحقيق نتائج متقدمة في الأولمبياد الدولي، إضافة إلى تعزيز التواصل بين المهتمين في مجالات الأولمبياد في الدول الأعضاء بالمكتب، وتنمية قدرات ومهارات الطلبة المتميزين المرشحين من الدول الأعضاء، ومساعدتهم على تحديد توجهاتهم العلمية، وأهدافهم المستقبلية.

ويتضمَّن " الأولمبياد الخليجي " تنظيم ورش تدريبية واختبارات تحت إشراف فرق علمية متخصصة.

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21:32ت م

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