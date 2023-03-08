السعودية اليوم / الدعيلج يشكرُ القيادةَ بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

رفع عبدالرحمن بن حمد بن عبدالعزيز الدعيلج ، الشكر والتقدير لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير

ودعا الدعيلج، المولى العلي القدير، أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهده الأمين، وأن يؤيدهما بنصره، وأن يجزيهما خير الجزاء على الثقة الكريمة، مؤكداً أن هذه الثقة الملكية الكريمة وسام شرف، وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.

كما قدَّم " الدعيلج " شكرَه وتقديرَه لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، على ثقته الغالية، ودعمه المستمر، وتحفيزه كل العاملين في الرئاسة العامة؛ لتحقيق رسالتها وأهدافها السامية.

// انتهى //

20:57ت م

0220



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسرفع عبدالرحمن بن حمد بن عبدالعزيز الدعيلج ، الشكر والتقدير لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته على وظيفة (وكيل الرئيس) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.ودعا الدعيلج، المولى العلي القدير، أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهده الأمين، وأن يؤيدهما بنصره، وأن يجزيهما خير الجزاء على الثقة الكريمة، مؤكداً أن هذه الثقة الملكية الكريمة وسام شرف، وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.كما قدَّم " الدعيلج " شكرَه وتقديرَه لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، على ثقته الغالية، ودعمه المستمر، وتحفيزه كل العاملين في الرئاسة العامة؛ لتحقيق رسالتها وأهدافها السامية.// انتهى //20:57ت م0220

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