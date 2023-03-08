شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف كهربا بسبب سب الزمالك فى القمة.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن هناك إتجاه قوي فى الفترة الحالية، لإصدار قرار حازم من لجنة المسابقات ورابطة الأندية، بإيقاف النجم المصري محمود كهربا لاعب الأهلى المصري، على غرار سب نادي الزمالك، بعد أحداث مواجهة القمة الأخيرة.

وأكدت بعض المصادر داخل لجنة الإنضباط، أن القرار الذي صدر خلال الساعات الماضية، هو إيقاف كهربا لمدة 8 ماتشات، بعد الإستماع إلى اللاعب فى الجلسة التى تم عقدها معه مؤخرًا

وتوجه كهربا إلى جماهير الأهلى، والتى قامت بالإحتفال مع اللاعب بسبب نظيره الزمالك، ليردد اللاعب بعض العبارات المسيئة للفارس الأبيض مع الجماهير الحمراء.



الأهلى يدافع عن كهربا فى إيقافه

ومن المتوقع أن يسجل الأهلى إعتراضه على عقوبة إيقاف كهربا، فى حالة إقرارها بشكل رسمي، خاصة أن اللاعب تعرض للسباب الجماعي من جماهير الزمالك أيضا، وكان يتعرض للإساءة بشكل مستمر من إعلام الجمهور المنافس.



موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره صن داوينز يوم السبت القادم، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.