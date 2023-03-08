السعودية اليوم / إدارة التحريات والبحث الجنائي في منطقة جازان تقبض على مقيم لنقله (46) مخالفًا لنظام أمن الحدود



جيزان 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية الهندية لنقله في شاحنة تعود ملكيتها لإحدى الشركات (46) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (33) من الجنسية اليمنية و(13) من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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19:16ت م

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