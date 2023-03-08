السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل إلى منطقة الجوف ويلتقي قادة القطاعات الأمنية وعدداً من المواطنين



الجوف 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى منطقة الجوف، حيث كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

وقد التقى سمو وزير الداخلية في إمارة منطقة الجوف قادة القطاعات الأمنية في المنطقة.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

إثر ذلك شرف سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود حفل الاستقبال المعد بمناسبة زيارته للمنطقة، والتقى عدداً من المواطنين بحضور سمو أمير منطقة الجوف.

بعدها التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة الجوف لعامي 1443 - 1444هـ، والتقطت الصور التذكارية.

حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

// انتهى //

19:13ت م

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الجوف 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسوصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى منطقة الجوف، حيث كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.وقد التقى سمو وزير الداخلية في إمارة منطقة الجوف قادة القطاعات الأمنية في المنطقة.ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لقادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة، منوهًا بالجهود التي يبذلونها، بمتابعة سمو أمير منطقة الجوف، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزائري المنطقة.إثر ذلك شرف سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود حفل الاستقبال المعد بمناسبة زيارته للمنطقة، والتقى عدداً من المواطنين بحضور سمو أمير منطقة الجوف.بعدها التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة الجوف لعامي 1443 - 1444هـ، والتقطت الصور التذكارية.حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.// انتهى //19:13ت م0206

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