شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد على أعتاب النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، اقترب من المغادرة إلى نادي النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت شبكة "فوت ميركاتو الفرنسية"، أن القرار الأقرب للكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، بشأن مستقبله مع الميرنجي، سيكون هو المغادرة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد مودريتش مع ريال مدريد آخر الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، مع إدارة النادي.

وأضافت: "مودريتش يعيش أيامه الأخيرة في قلعة سانتياجو برنابيو، وأن رحيله سيكون أقرب من البقاء، وفي حالة بقائه، سيكون لدوره الفني داخل الملعب فقط، بينما لن يُبقي عليه الميرنجي بسبب مسيرته الهائلة مع النادي".

واختتمت: "النصر السعودي سيكون الوجهة الأقرب للاعب الكرواتي، حال رحيله عن ريال مدريد، لمزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق مجددًا".