شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضربة قوية قبل مواجهة اتحاد جدة، في كلاسيكو دوري روشن السعودي.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن البرازيلي لويس جوستافو قائد خط وسط النصر، تغيب عن آخر تدربين للفريق الأول بسبب وعكة صحية.

وتابعت: "المدرب الفرنسي، فضل تأجيل وضع تشكيلة مباراة الاتحاد لحين معرفة امكانية مشاركة النجم البرازيلي في اللقاء من عدمه".

وأضافت: "من المقرر أن يحدد مران اليوم الأربعاء قدرة اللاعب على المشاركة في حال تعافيه من الوعكة التي ألمت به بعد مباراة الباطن الأخيرة".

من ناحية أخرى، تأكد غياب أيمن يحيى لاعب الوسط، بعد أن لازم العيادة الطبية دون أن يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خروجه مصابا بكدمة في الركبة في مواجهة ضمك في الجولة الثامنة عشر.

وفضل جارسيا، أن يكون المران الأخير في الرياض، قبل أن يسافر مساء اليوم الأربعاء إلى جدة للقاء الاتحاد مساء الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة، ضمن الجولة العشرين من دوري روشن للمحترفين.

ويحتل النصر صدارة الدوري برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق والابتعاد بالصدارة.

