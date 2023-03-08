شكرا لقرائتكم خبر عن بشري سارة فى الأهلى قبل مواجهة صن داوينز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية، إلى أن الأهلى سيستعيد عددا من لاعبيه المصابين، فى رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة صن داوينز، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وأفادت التقارير أن الأهلى سيكون جاهزا بصورة قوية لملاقاة نظيره صن داوينز، بعد أن تأكد تواجد كلا من الثلاثي أحمد عبد القادر، وعمرو السولية، وخالد عبد الفتاح، فى تلك المواجهة، بعد شفاء اللاعبين بشكل كامل من إصابتهم الأخيرة.

وتعد عودة هذا الثلاثي بمثابة إستعادة المارد الأحمر، للقوة الأساسية فى فريقه بتلك المواجهة، فى الوقت الذي لم يتحدد موقف حسين الشحات، والذي من المتوقع أن يغيب عن تلك المواجهة.



موعد مباراة الأهلي وصن داوينز

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره صن داوينز يوم السبت القادم، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن صن داوينز يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحل الهلال فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتزيل القطن المجموعة الثانية دون رصيد من النقاط.