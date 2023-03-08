السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز : ‎إنجازات المرأة السعودية تتوالى بفضل الله ثم رؤية المملكة 2030



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين أن المرأة

وقال سموه في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي " ‎نحتفل اليوم بيوم المرأة العالمي الموافق الـ8 من مارس من كل عام.. ونحن نحتفل معا بما تحقق لها ؛ متطلعين إلى مزيد من المكتسبات والإنجازات.

‎وأضاف " تتوالى الأعوام وتتوالى معها إنجازات المرأة السعودية التي تحققت لها بفضل الله ثم رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله- فالمرأة السعودية ليست فردا في المجتمع فقط؛ بل هي جزء من مجتمعها في كل النواحي الاقتصادية والتنموية والتشريعية.. وقد حققت المرأة السعودية طفرات على مستوى أخذ حقوقها انطلاقا إلى مرحلة التمكين وتحقيق كل ما تصبو إليه" .

‎وأكد أن المرأة لها دور بارز في مجتمعها منذ القدم.. وكانت عضوا مؤثرا في قبيلتها، تشارك الرجل المشورة والرأي والقرار أيضا , مشيرا إلى أن من أعظم الحقوق التي لا غنى عنها للمرأة هو الحق في التعليم الذي يفتح أمامها كل أبواب الطموح.

وأضاف " المرأة السعودية أثبتت نفسها في كافة ميادين العلم والبحث لتتولى المناصب التي تستحقها.. والتي أثبتت جدارتها ونبوغها.. فهي على المستوى الجامعي أستاذة وباحثة.. وعلى مستوى التشريع عضوا في مجلس الشورى تشارك أخاها الرجل في وضع التشريعات وتعديل القوانين.. وفي الطب والصيدلة والمحاماة.. وعلى المستوى الاقتصادي فهي تدير الشركات والبنوك والكيانات الاقتصادية الكبرى.. وفرضت وجودها في مجال الفضاء.. وعلى مستوى

واستطرد سموه قائلا " أما على المستوى الدبلوماسي فقد تبوأت أرفع المناصب في وزارة الخارجية وفي العديد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية فهناك حالياً خمس سيدات يرأسن بعثات دبلوماسية للمملكة بالخارج.. فالآن لا يخلوا مجال من بصماتها وإسهاماتها، فالمجال أصبح أمامها مفتوحا للانطلاق وإحراز السبق.. وكل ما تريد أن تحققه المرأة أصبح رهنا بطموحها وقدراتها وسعيها.. فهناك إيمان كامل من القيادة حفظها الله بالمرأة وبقدرتها على المنافسة بين أقرانها الرجال بلا تمييز" .

‎ولفت سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز إلى أن المنافسة بين الرجل والمرأة أساسها التكامل والتعاضد , قائلا " الكل في المجتمع متساوون وإنما ما يميز بينهم هو الإنجاز الذي يعود أثره على المجتمع عامة.. ورسالتي الى المرأه السعودية ونحن نحتفل بيومها العالمي ؛ لننهض بمملكتنا في كل النواحي.. فالآن نرى بلادنا رقما صعباً في كل المجالات , ‎وإلى مزيد من التوفيق والإنجازات تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير

// انتهى //

18:49ت م

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الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين أن المرأة السعودية حققت خلال الأعوام الماضية إنجازات متعددة وتبوأت أهم وأرقى المناصب وكان لها الدور الكبير في تنمية المجتمع بفضل الله ثم بفضل رؤية المملكة 2030.وقال سموه في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي " ‎نحتفل اليوم بيوم المرأة العالمي الموافق الـ8 من مارس من كل عام.. ونحن نحتفل معا بما تحقق لها ؛ متطلعين إلى مزيد من المكتسبات والإنجازات.‎وأضاف " تتوالى الأعوام وتتوالى معها إنجازات المرأة السعودية التي تحققت لها بفضل الله ثم رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله- فالمرأة السعودية ليست فردا في المجتمع فقط؛ بل هي جزء من مجتمعها في كل النواحي الاقتصادية والتنموية والتشريعية.. وقد حققت المرأة السعودية طفرات على مستوى أخذ حقوقها انطلاقا إلى مرحلة التمكين وتحقيق كل ما تصبو إليه" .‎وأكد أن المرأة لها دور بارز في مجتمعها منذ القدم.. وكانت عضوا مؤثرا في قبيلتها، تشارك الرجل المشورة والرأي والقرار أيضا , مشيرا إلى أن من أعظم الحقوق التي لا غنى عنها للمرأة هو الحق في التعليم الذي يفتح أمامها كل أبواب الطموح.وأضاف " المرأة السعودية أثبتت نفسها في كافة ميادين العلم والبحث لتتولى المناصب التي تستحقها.. والتي أثبتت جدارتها ونبوغها.. فهي على المستوى الجامعي أستاذة وباحثة.. وعلى مستوى التشريع عضوا في مجلس الشورى تشارك أخاها الرجل في وضع التشريعات وتعديل القوانين.. وفي الطب والصيدلة والمحاماة.. وعلى المستوى الاقتصادي فهي تدير الشركات والبنوك والكيانات الاقتصادية الكبرى.. وفرضت وجودها في مجال الفضاء.. وعلى مستوى الرياضة أيضا من خلال خوضها معظم الرياضات.واستطرد سموه قائلا " أما على المستوى الدبلوماسي فقد تبوأت أرفع المناصب في وزارة الخارجية وفي العديد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية فهناك حالياً خمس سيدات يرأسن بعثات دبلوماسية للمملكة بالخارج.. فالآن لا يخلوا مجال من بصماتها وإسهاماتها، فالمجال أصبح أمامها مفتوحا للانطلاق وإحراز السبق.. وكل ما تريد أن تحققه المرأة أصبح رهنا بطموحها وقدراتها وسعيها.. فهناك إيمان كامل من القيادة حفظها الله بالمرأة وبقدرتها على المنافسة بين أقرانها الرجال بلا تمييز" .‎ولفت سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز إلى أن المنافسة بين الرجل والمرأة أساسها التكامل والتعاضد , قائلا " الكل في المجتمع متساوون وإنما ما يميز بينهم هو الإنجاز الذي يعود أثره على المجتمع عامة.. ورسالتي الى المرأه السعودية ونحن نحتفل بيومها العالمي ؛ لننهض بمملكتنا في كل النواحي.. فالآن نرى بلادنا رقما صعباً في كل المجالات , ‎وإلى مزيد من التوفيق والإنجازات تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله - ." .// انتهى //18:49ت م0204

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