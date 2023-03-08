السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ينفذان المسح الميداني السريع للمجتمعات المحلية بدارفور



الخرطوم 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

بدأت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمي، تنفيذ المسح الميداني السريع للمجتمعات المحلية بولاية غرب دارفور محلية هبيلا غرب السودان، في إطار مشروع تحسين سبل كسب العيش الذي تنفذه المنظمة في ولايات دارفور بالتعاون مع عدد من الشركاء.

ويهدف البرنامج إلى الإستفادة من البيانات المتوفرة من المسح؛ لوضع الإطار التنموي والتنفيذي لتحديد قدرات المجتمعات المحلية التنموية والتدخلات المستدامة التي ترمي إلى تحقيق أهداف التنمية وإحداث التحول الزراعي المرضي لتحسين الغذاء والتغذية وحسن إدارة الموارد الطبيعية.

وخلال المرحلة التالية سوف يعكف المشاركون في تنفيذ هذا المسح من خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع خبراء برنامج الأغذية العالمي وكوادر وزارة الزراعة والموارد الطبيعية بولاية غرب دارفور، لإعداد مسودة المشروع بمكوناتها المختلفة والإطار الزمني والجانب التمويلي، حيث يتوقع أن تشارك فيه المنظمات والهيئات العاملة بالإقليم والسودان.

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17:59ت م

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