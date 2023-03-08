

إسلام آباد 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

جدد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي التزام بلاده بحماية حقوق المرأة وتمكينهن اجتماعياً واقتصادياً، مؤكداً أن الدستور الباكستاني يضمن للمرأة حقوقها الأساسية.

ودعا إلى ضرورة بذل جهود مشتركة لضمان حقوق المرأة في الميراث والصحة والتعليم، وحمايتهن من العنف والمضايقات في أماكن العمل.

جاء ذلك في رسالة صدرت اليوم عن القصر الرئاسي في إسلام آباد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

كما أكد الرئيس علوي ضرورة توفير الفرص المتساوية للنساء لتحقيق أهداف التنمية في البلاد.

// انتهى //

17:57ت م

0187





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الباكستاني يؤكد التزام بلاده بحماية حقوق المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.