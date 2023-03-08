

مكة المكرمة في 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

أقامت رئاسة شؤون الحرمين اليوم لقاء بعنوان " المرأة

وأوضح معاليه في مشاركته أن للمرأة السعودية باع طويل في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، وأنها تبذل الجهود المباركة مضاعفة في سبيل راحة المصلين والعمار والزوار ، مؤكدًا على القدرات والطاقات الملهمة والخلاقة للمرأة السعودية في خدمة دينها ووطنها والنماذج المشرفة كثيرة في شتى ساحات العمل.

وبين أن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- مكنت المرأة السعودية في شتى المجالات لما وجدته فيها من مثابرة وجد واجتهاد وإنتاجية عظيمة وجودة عالية في مخرجاتها.

// انتهى //

17:50ت م

0183



مكة المكرمة في 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأقامت رئاسة شؤون الحرمين اليوم لقاء بعنوان " المرأة السعودية في الحرمين الشريفين قدرات وطاقات ملهمة وخلاقة " بمناسبة يوم المرأة العالمي بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومشاركة عدد من المسؤلين في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي.وأوضح معاليه في مشاركته أن للمرأة السعودية باع طويل في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، وأنها تبذل الجهود المباركة مضاعفة في سبيل راحة المصلين والعمار والزوار ، مؤكدًا على القدرات والطاقات الملهمة والخلاقة للمرأة السعودية في خدمة دينها ووطنها والنماذج المشرفة كثيرة في شتى ساحات العمل.وبين أن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- مكنت المرأة السعودية في شتى المجالات لما وجدته فيها من مثابرة وجد واجتهاد وإنتاجية عظيمة وجودة عالية في مخرجاتها.// انتهى //17:50ت م0183

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تقيم لقاء بعنوان " المرأة السعودية في الحرمين قدرات وطاقات ملهمة وخلاقة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.