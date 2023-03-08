السعودية اليوم / بالتعاون بين وزارة التعليم و"نزاهة" ورشة عمل عن "حماية المال العام" بتعليم الرياض



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

عقدت وزارة التعليم بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم ورشة عمل "حماية المال العام" بمقر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بحضور المساعدين ومديري الإدارات ومديري المكاتب، و أتاحت الورشة الحضور عن بُعد لمنسوبي الإدارة وقيادات ومديري الإدارات في المحافظات.

وأكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله الغنام أهمية إقامة مثل هذه الورش التي تنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ضمن الشراكة والتعاون المستمر مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مقدماً شكره للهيئة على تعاونها المستمر والمتواصل مع إدارة تعليم الرياض في إقامة برامج وورش التوعية لحماية المال العام.

من جانبها أشادت مدير عام الادارة العامة للتواصل الداخلي في وزارة التعليم، أروى الشهوان بالتعاون المستمر مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإقامة مثل هذه البرامج التوعوية، مشيرةً إلى أن برنامج "أمانة" المنطلق من وكالة الوزارة للموارد البشرية الذي يهدف الى تحقيق الاهداف الاستراتيجيه للتحول الوطني من خلال رفع كفاءه وفاعليه الموارد البشرية وتعزيز قيم النزاهه والسلوك الوظيفي ودعم الثقافه الوظيفيه بزياده وعي منسوبي الوزارة باللوائح والانظمه من خلال قنوات متعدده يأتي التعاون باقامه ورش عمل مع هيئه مكافحه الفساد (نزاهة) على مستوى إدارات التعليم كاحدها وبمواضيع متجدده .

من جهته أوضح المشرف العام على برنامج وطننا أمانة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدر بن حويل أن ورش العمل التي تنظمها الهيئة بالتعاون والشراكة مع القطاعات الحكومية تهدف إلى التوعية والتأكيد على المحافظة على المال العام بكافة أشكاله وصوره.

وناقش متحدث الورشة الأستاذ أحمد بن عبدالله آل سحيم أخصائي قانوني بالهيئة إلى محاور الورشة من خلال التعريف بالمال العام والمال العام في الشريعة الإسلامية والنصوص النظامية في حماية المال العام وتعريف الاختلاس والتبديد والتفريط والرقابة على المال العام وأساليب حماية المال العام وعرضت الورشة صوراً للاعتداء على المال العام.

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17:10ت م

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