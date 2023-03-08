السعودية اليوم / مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.

‏‎‏‎واطلّع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض المقدم من وزارة المالية حيال التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، الذي تضمن تفصيلا حول الإيرادات والنفقات الفعلية، إضافة إلى المنصرف الفعلي على برامج تحقيق رؤية المملكة العربية

‏‎‏وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع (2022م)، وتضمن العرض تحديثاً حيال ما تم في التحديات والتوصيات في الربع السابق، ومساهمة الوزارات والأجهزة العامة في تحقيق مؤشرات ومبادرات رؤية المملكة (2030)، والأداء العام للمؤشرات والمبادرات، وحالة قياس جميع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، إضافة إلى تقييم ممارسات الأداء في الأجهزة العامة وأبرز التوصيات.

‏‎‏كما تابع المجلس التحديث الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والعرض المقدم من وزارة الصحة في شأن أبرز المستجدات والتطورات الصحية.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

// انتهى //

16:56ت م

0172



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسعقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.‏‎‏‎واطلّع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض المقدم من وزارة المالية حيال التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، الذي تضمن تفصيلا حول الإيرادات والنفقات الفعلية، إضافة إلى المنصرف الفعلي على برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وحالة الدين العام حتى نهاية الربع الرابع من العام المالي 1443 / 1444هـ (2022م).‏‎‏وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع (2022م)، وتضمن العرض تحديثاً حيال ما تم في التحديات والتوصيات في الربع السابق، ومساهمة الوزارات والأجهزة العامة في تحقيق مؤشرات ومبادرات رؤية المملكة (2030)، والأداء العام للمؤشرات والمبادرات، وحالة قياس جميع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، إضافة إلى تقييم ممارسات الأداء في الأجهزة العامة وأبرز التوصيات.‏‎‏كما تابع المجلس التحديث الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والعرض المقدم من وزارة الصحة في شأن أبرز المستجدات والتطورات الصحية.وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.// انتهى //16:56ت م0172

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