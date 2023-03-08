شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تأكد غياب نجم النصر عن مواجهة اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره نادي اتحاد جدة، وذلك مساء غدًا الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

تاليسكا يغيب عن مواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي

وحسم الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، موقف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم العالمي، من المشاركة ضد فريق اتحاد جدة في كلاسيكو الكرة السعودية غدا الخميس الموافق التاسع من شهر مارس الجاري.

ووجه طبيب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، صدمة لنادي النصر، بقرار مفاجئ، يغيب اللاعب عن مباراة الاتحاد، رغم تأكيده في وقت سابق أن هداف العالمي، تعافى تماما من الإصابة وأصبح جاهزا بدنيا للكلاسيكو.

وأكدت التقارير على أن قرر طبيب تاليسكا جاء خلال إجراء جلسة بلازما إضافية لمحترف النصر، يوم الجمعة القادم، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن كلاسيكو الاتحاد.

وأوضح طبيب تاليسكا أن النجم البرازيلي سيكون في العاصمة السعودية "الرياض" برفقة أخصائي التأهيل، يوم السبت المقبل، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات خلال أيام قليلة من عودته للمملكة.

ويعاني تاليسكا من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، مما دفعه لطلب السفر إلى البرازيل للعلاج تحت إشراف أحد المتخصصين في مثل هذه الإصابات للعودة السريعة ومشاركة زملائه في المباريات.

موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة اتحاد جدة ضد النصر، مساء يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشعة.