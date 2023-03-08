السعودية اليوم / الجيومكانية تحتفي بالمرأة السعودية في اليوم العالمي للمرأة



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

أقامت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية برنامجاً متنوعاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، سلطت الضوء فيها على مشاركة المرأة

وتضمن البرنامج معرضاً شارك فيه القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في تدريب وتطوير وتمكين المرأة كما قُدمت خلال الفعالية هدايا تذكارية بهذه المناسبة.

ويأتي ذلك امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة للمرأة ودورها البارز والرائد في خدمة الوطن.

// انتهى //

16:54ت م

0169



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأقامت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية برنامجاً متنوعاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، سلطت الضوء فيها على مشاركة المرأة السعودية ودورها الريادي في دفع عجلة التنمية من خلال العمل في الهيئة الجيومكانية.وتضمن البرنامج معرضاً شارك فيه القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في تدريب وتطوير وتمكين المرأة كما قُدمت خلال الفعالية هدايا تذكارية بهذه المناسبة.ويأتي ذلك امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة للمرأة ودورها البارز والرائد في خدمة الوطن.// انتهى //16:54ت م0169

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.