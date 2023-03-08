السعودية اليوم / جامعة الدول العربية تؤكد التزامها بالارتقاء بأوضاع النساء في المنطقة العربية



القاهرة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

أكدت جامعة الدول العربية التزامها ببذل الجهود والتعاون مع جميع الدول الأعضاء، سعيًا للارتقاء بأوضاع النساء في المنطقة العربية، والمضي قدمًا في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام لضمان حياة كريمة وآمنة لهن، ينعمن فيها بكامل حقوقهن الإنسانية.

جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة للجامعة العربية أصدرته اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به العالم هذا العام تحت شعار "الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق المساواة بين الجنسين".

وأشار البيان إلى حرص الجامعة العربية على مشاركة المجتمع الدولي في الاحتفال بهذا اليوم؛ تأكيدًا على التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين، والنهوض بأوضاع النساء في المنطقة العربية.

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16:53ت م

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