السعودية اليوم / النائب العام: المملكة حفظت حقوق المرأة بتشريعات وأنظمة عادلة



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

أكّد معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ: سعود بن عبد الله المعجب على أهمية المرأة

وثمن المعجب دور القيادة الرشيدة في إشراكها في المجالات والعلوم، للثقة المطلقة بما تمتلكه المرأة السعودية من مهارات وقدرات متميزة، استطاعت بها حصد الإنجازات على كافة الأصعدة، ووصلت إلى ماوصلت من تحقيق الطموحات والآمال، ورفعت شعار المملكة عالياً في المحافل المحلية والدولية.

وأشار معاليه إلى أن المجتمع نصفه من النساء، فمن حق الوطن أن ينهض بجميع أفراده رجالاً كانوا أو نساء.

وأكد الشيخ المعجب على أن المرأة أثبتت كفاءتها في الأعمال الموكلة إليها ومنها العمل العدلي النيابي، الذي قدمت المرأة فيه أعمالها القضائية بكل مهارة واتقان وتميز، وحققت التطلعات والأهداف المرسومة بدقة متناهية.

واختتم معاليه بمكانة المرأة في الإسلام وبما حظيت به من مكانة عالية ومنزلة رفيعة وبما حرصت عليه الدولة - أيدها الله - من حفظ حقوقها واحترام مكانتها، وسن الأنظمة والتشريعات العدلية التي تحفظ مكانتها ودورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع، داعياً الله لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد أن يسدد خطاهم ويبارك في أعمالهم وأعمارهم وأن يجزيهم خير الجزاء لما يقدمونه من دعم وتمكين لكافة أفراد المجتمع.

// انتهى //

16:29ت م

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الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأكّد معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ: سعود بن عبد الله المعجب على أهمية المرأة السعودية وفاعليتها المستمرة في تحمل المسؤوليات الاجتماعية.وثمن المعجب دور القيادة الرشيدة في إشراكها في المجالات والعلوم، للثقة المطلقة بما تمتلكه المرأة السعودية من مهارات وقدرات متميزة، استطاعت بها حصد الإنجازات على كافة الأصعدة، ووصلت إلى ماوصلت من تحقيق الطموحات والآمال، ورفعت شعار المملكة عالياً في المحافل المحلية والدولية.وأشار معاليه إلى أن المجتمع نصفه من النساء، فمن حق الوطن أن ينهض بجميع أفراده رجالاً كانوا أو نساء.وأكد الشيخ المعجب على أن المرأة أثبتت كفاءتها في الأعمال الموكلة إليها ومنها العمل العدلي النيابي، الذي قدمت المرأة فيه أعمالها القضائية بكل مهارة واتقان وتميز، وحققت التطلعات والأهداف المرسومة بدقة متناهية.واختتم معاليه بمكانة المرأة في الإسلام وبما حظيت به من مكانة عالية ومنزلة رفيعة وبما حرصت عليه الدولة - أيدها الله - من حفظ حقوقها واحترام مكانتها، وسن الأنظمة والتشريعات العدلية التي تحفظ مكانتها ودورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع، داعياً الله لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد أن يسدد خطاهم ويبارك في أعمالهم وأعمارهم وأن يجزيهم خير الجزاء لما يقدمونه من دعم وتمكين لكافة أفراد المجتمع.// انتهى //16:29ت م0156

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