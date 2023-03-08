السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل السفير البحريني



بريدة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، السفير البحريني لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة .

ونوه سموه بعمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين المملكة العربية

كما عبر سمو أمير القصيم عن شكره للشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة على جهوده الصادقة في أداء مهمته سفيرًا لمملكة البحرين لدى المملكة بكل كفاءة ، وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

15:50ت م

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بريدة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، السفير البحريني لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة .ونوه سموه بعمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة والأسرتين الحاكمتين التي تعد نموذجًا مشرفًا للعلاقات الأخوية المتميزة في جميع المجالات.كما عبر سمو أمير القصيم عن شكره للشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة على جهوده الصادقة في أداء مهمته سفيرًا لمملكة البحرين لدى المملكة بكل كفاءة ، وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //15:50ت م0136

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